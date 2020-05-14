У київських лікарнях лежать 29 медиків з коронавірусом

У Києві захворіли на коронавірус 259 медиків, 29 із них перебувають в стаціонарах лікарень.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У столиці, наприклад, уже 259 хворих медиків, 29 із них перебувають сьогодні в стаціонарах лікарень. Це люди, які щодня рятують здоров`я та життя киян. І яких ми повинні берегти, бо хто нам потім допомагатиме? Більшість лікарів, медперсоналу були інфіковані на роботі. Інколи, навіть не знаючи, що мають справу з хворим на коронавірус. Адже чимало людей переносять цю хворобу без симптомів, але заражають інших", - сказав Кличко.

Він зазначив, що менша частина захворілих медиків заразилися в побуті, в спілкуванні поза роботою.

Як повідомлялося, в Україні на 14 травня підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.