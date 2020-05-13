У Києві не вистачає костюмів біологічного захисту - голова комісії Київради

У Києві в дефіциті костюми біологічного захисту для лікарів та медичних працівників.

Про це під час пресконференції повідомив голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є проблема з засобами індивідуального захисту, а саме з біологічними костюмами. Їх не вистачає... Є постійний дефіцит біологічних костюмів, тому що в наявності їх 200 тисяч по всій Україні, а потреба є 800 з лишніх тисяч. Це напевно єдина позиція, яка є в негативі. Все інше - наявність перевищує потреби", - сказав він.

Гелевей зазначив, що на сьогодні у Києві в сімох опорних закладах близько 800 ліжок для хворих на коронавірус. Заповненість цих ліжок щодня коливається десь від 200 до 220 осіб. За його словами, Київська медицина наразі дуже легко справляється з хворими на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, одужали 3716 людей, летальних випадків – 439. За добу виявлено 402 нових випадки.