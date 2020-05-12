Трьох нападників на київський медцентр узяли під варту

Суд обрав трьом затриманим за напад на медичний центр у Києві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 8 судом взято під варту 3 чоловіків, які здійснили напад на офіс столичного медичного центру та пограбували його працівників", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, 9 травня ці особи проникли до приміщення медичного центру на проспекті Перемоги у Святошинському районі Києва та, погрожуючи персоналу, забрали особисті кошти та мобільні телефони двох працівниць. Зловмисники також викрали офіційні штампи та печатки медцентру.

Затримали їх того ж дня. Під час обшуку у чоловіків виявили мобільні телефони, печатки та гроші.

Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний із проникненням у приміщення) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток) Кримінального кодексу України.

Слідство у кримінальному провадженні триває.