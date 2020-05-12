Поліція затримала 16 "сталкерів" у Чорнобильській зоні відчуження

Поліція зони ЧАЕС затримала 16 "сталкерів", які незаконно проникли в Чорнобильську зону, їх перевіряють на причетність до підпалів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області у Facebook.

"Минулими вихідними поліціянти під час патрулювання виявили 16 туристів-екстремалів, які проникли на територію зони відчуження, минаючи контрольно-пропускні пункти", - йдеться у повідомленні.

Усі затримані — мешканці столиці, Київської, та Черкаської областей.

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Зокрема, порушників виявили під час патрулювання смт. Поліське та м. Прип‘ять. Ще одну групу екстремалів виявили поблизу об’єкту «Чорнобиль-2». П’ятеро громадян нелегально в’їхали на автівці. Автомобіль порушників вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання. Наразі вказану групу «туристів» поліція перевіряє на причетність до вчинення підпалів на території зони відчуження.

За фактом виявлення правопорушників поліціянти склали адмінпротоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.