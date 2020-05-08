Рятувальники досі гасять тління торф’яників під Чорнобилем та на Житомирщині

Станом на ранок 8 травня у Чорнобильській зоні та на Житомирщині продовжуються заходи з ліквідації окремих осередків тління торф’яників.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«У Київській області станом на 7 год. 8 травня силами лісових господарств ДАЗВ продовжуються заходи по ліквідації окремих осередків тління торф’яників», - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 42 чоловіки та 14 одиниць техніки лісових господарств.

Водночас, у Житомирській області станом на 7 год. 8 травня підрозділами ДСНС надається допомога по ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі. Всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 44 чоловіки та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 28 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

Зазначається, що 7 травня ліквідовано загорання лісової підстилки поблизу с. Радогоща Лугинського району.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: ДСНС