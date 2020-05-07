На Житомирщині гасять осередок тління торф'яника

Рятувальники ліквідували загоряння лісової підстилки на території Радогощанського лісництва і також ліквідовують тління торфовища на території Радогощанського лісництва.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє у своєму Telegram-каналі.

"7 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки, яке виникло 13 квітня поблизу с. Радогоща Лугинського району на території Радогощанського лісництва. Станом на 14 год. 7 травня підрозділами ДСНС надається допомога по ліквідації окремих осередків тління торф’яників у Олевському районі.

У відомстві уточнили, що всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 69 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 43 чоловіка особового складу та 17 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, на території Овруцького району Житомирської області 16 квітня 2020 року виникла лісова пожежа на площі близько 35 тис. га, внаслідок пожежі зруйновано близько 11 будинків мешканців району. Загалом, надзвичайною ситуацією завдано збитків у обсязі понад 700 млн грн.

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди.

Фото: ДСНС