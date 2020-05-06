Уряд виділив 56,6 мільйона на ліквідацію наслідків пожеж на Житомирщині

Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету 56,6 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж та на фінансову підтримку постраждалих в Овруцькому районі Житомирської області.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Сьогодні, 6 травня, на засіданні уряду прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на загальну суму 56,6 млн грн на здійснення заходів з ліквідації наслідків пожеж на території Житомирської області та на фінансову підтримку постраждалих. Лісова пожежа виникла 16 квітня в Овруцькому районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з резервного фонду державного бюджету виділено 11,193 млн грн для придбання житла (модульних будинків) мешканцям, які потребують відселення з житлових будинків, зруйнованих внаслідок пожежі.

Також для ліквідації наслідків пожеж на території Житомирської області виділено з резервного фонду державного бюджету МВС (для ДCНС) – 7,665 млн грн та Мінекоенерго (для Держлісагентства) – 37,670 млн грн. Кошти будуть направлені на придбання протипожежного обладнання, паливно-мастильних матеріалів та захисного одягу.

Як повідомляв Укрінформ, на території Овруцького району Житомирської області 16 квітня 2020 року виникла лісова пожежа на площі близько 35 тис. га, внаслідок пожежі зруйновано близько 11 будинків мешканців району. Загалом, надзвичайною ситуацією завдано збитків у обсязі понад 700 млн грн.

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди.