Пожежі на Житомирщині: голова ОДА назвав одну з можливих причин

Однією з версій виникнення масштабних пожеж у Житомирській області, яку розглядають рятувальники та правоохоронці, може бути пошкодження ліній електропередач унаслідок падіння дерева.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Вже на етапі гасіння рятувальники зіштовхнулися з проблемою захаращення ділянок в другій та третій зоні відселення, внаслідок аварії на ЧАЕС. За попередньою оцінкою, комплексне очищення не проводилося більше 30 років», - написав очільник області.

Він також зазначив, що однією з причин пожеж, які охопила понад 4300 гектарів, може бути пошкодження лінії електропередач унаслідок падіння дерева.

«Одна із версій, що розглядається представниками ДСНС, правоохоронними органами та працівниками лісового господарства, - пошкодження електродротів через падіння дерева в густій ділянці лісу. До цього, такому швидкому поширенню сприяв вітер швидкістю 20-25 м/с, якого не було більше ніж 10 років», - написав Бунечко.

Голова ОДА також наголосив, що громадянам, евакуйованим із зони лиха, надається необхідна допомога, волонтери з усієї України привозять теплі речі та продукти.

Як повідомлялося, за попередніми оцінками, які навів Віталій Бунечко, масштабні лісові пожежі в Овруцькому районі Житомирської області, завдали збитків на площі 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень.

Фото: ДСНС