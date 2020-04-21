На Житомирщині поліція розслідує масштабні пожежі у п’яти районах, що охопили понад 7 тис. га території.

Про це інформує відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Упродовж останнього тижня у кількох районах області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7 тисяч гектарів. До їх локалізації, гасіння та ліквідації наслідків залучені значні ресурси. Навколишньому середовищу, державі та громадам завдано величезних збитків. Відтак слідчими поліції розпочато низку кримінальних проваджень», - зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про пожежу в селі Борятин Романівського району, що знищила 27 будівель, з яких 18 будинків і в 2 із них проживали люди.

У Народицькому районі пожежа тривала 10 днів, охопивши 7 тис. га лісу у трьох лісництвах, та 4 га лугу.

Крім того, поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 га лісу та 9 будинків. На території Овруцького району пожежа охопила 6 лісництв. Вона виникла 16 квітня й триває досі. В Олевському районі ліквідували вогонь на території 6 лісництв.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов у вівторок перебуває з робочою поїздкою у Житомирської області.

«Міністр відвідає села Острови, Нижня Рудня, Личмани та Магдин, що постраждали внаслідок пожежі, та проведе нараду з головою Житомирської ОДА Віталієм Бунечком, керівництвом області та району, представниками ДСНС щодо ситуації з населеними пунктами та допомоги постраждалим громадянам», - зазначається на сайті міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирській області станом на ранок 20 квітня продовжується гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини на території Виступовицького лісництва та Словечанського лісового господарства. До ліквідації вогню залучено 1077 осіб та 157 одиниць техніки.

Фото: zt.npu.gov.ua