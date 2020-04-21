Пожежі у Чорнобильській зоні та на Житомирщині гасять майже 2,5 тисячі рятувальників

У Зоні відчуження на Київщині триває локалізація трьох осередків тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Станом на 7 год. 20 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника в осередках, пройдених вогнем», - йдеться в повідомленні.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 515 км мінералізованих смуг.

За даними ДСНС, до гасіння в Чорнобильській зоні залучено 1 тис. 343 осіб та 299 одиниць техніки, у тому числі три вертольоти, якими 20 квітня здійснено 189 скидів – 378 тонн води.

Водночас у Житомирській області станом на ранок 20 квітня продовжується гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, пеньків та деревини на території Виступовицького лісництва та Словечанського лісового господарства.

До гасіння залучено 1077 осіб та 157 одиниць техніки, поінформували в Держслужбі.

Як повідомлялося, пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня. Збитки попередньо оцінюються у десятки мільйонів гривень.

На території Житомирської області пожежі гасять із 16 квітня. Вони охопили територію понад 4 тис. гектарів. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом знищення вогнем лісових масивів на території Овруцького району (ч. 1 ст. 245 КК України).