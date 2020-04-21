Пожежі на Житомирщині завдали збитків на 2000 гектарів – голова ОДА

Масштабна лісова пожежа, яка з 16 квітня вирує в Овруцькому районі Житомирської області, завдала збитків на площі 2000 гектарів.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Про наслідки масового вогнища, що охопило понад 4300 гектарів, доповів Президенту України Володимиру Зеленському. За попередньою оцінкою, загальна площа збитків складає близько 2000 гектарів. Орієнтовна сума збитків становить 25 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Очільник ОДА вказав, що найбільше від пожеж постраждали селах Личман, Магдин, Острови, Середня та Нижня Рудня. Звідти відселили 50 мешканців. На щастя, ніхто не постраждав.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19.00 год. 20 квітня на Житомирщині залишаються два нелокалізовані осередки горіння, на яких зосереджені основні сили та засоби.

За інформацією Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків.

Фото: ДСНС