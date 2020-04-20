На Житомирщині – ще два нелокалізовані осередки пожежі

У Житомирській області триває гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини, також залишається два нелокалізовані осередки горіння.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 19.00 год. 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 2 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 2 нелокалізовані осередки горіння (№ 1 ДП Овруцький спец. ЛГ Виступовицьке лісництво поблизу сіл Жолудівка та Журба; № 2 Словечанське ЛГ Нагорянське лісництво поблизу сіл Острови та Мацьки), на яких зосереджені основні сили та засоби", - йдеться у повідоменні.

Зазначається, що на інших осередках продовжуються роботи по гасінню пожеж всередині локалізованих ділянок.

До гасіння залучено 1 тис. 69 чол. та 155 од. техніки, з них від ДСНС 176 чол. о/с та 41 од. техніки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 07 год. 20 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісгоспів на території 4 лісових господарств (ДП «Овруцьке ЛГ», «Овруцьке СЛГ», «Словечанське ЛГ» та «Словечанський лісгосп АПК») щодо гасіння окремих осередків тління трав'яного настилу, пеньків та деревини. Залишається 9 осередків горіння, з яких 5 локалізовані, а на 4 осередках продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження.

За інформацією голови Житомирської ОДА Віталія Бунечка, внаслідок поширення вогню серед лісових масивів знищено та пошкоджено 43 нежитлові та 38 житлових будинків, найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Острови, Магдин та Лічмани.