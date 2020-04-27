На межі Чорнобильської зони ліквідували лісову пожежу

На Житомирщині і Київщині майже 1500 рятувальників продовжують гасіння осередків лісових пожеж.

Про це повідомляє ДСНС України.

«У Житомирській області, ситуація з лісовими пожежами в Олевському та Овруцькому районах Житомирської області контрольована. Минулої доби, 26 квітня, ліквідовано найбільший осередок пожежі в Овруцькому районі (Виступовичі - Жолудівка), продовжуються роботи на чотирьох локалізованих осередках (Острови, Можари, Нагоряни, Першотравневе)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в Олевському районі ліквідовано один осередок пожежі (Жовтневе, 24 квітня), здійснюються заходи по ліквідації чотирьох локалізованих осередків (Замисловичі, Перга, Озеряни, Пояски).

До робіт в Олевському та Овруцькому районах залучено понад 500 осіб та 95 од. техніки (від ДСНС 60 чол. та 15 од. техніки).

Водночас, на Київщині протягом минулої доби в Зоні відчуження ліквідовано осередок торфу у Денисовицькому лісництві (Поліське), а також пожежу (2 га), що виникла на межі Зони відчуження (с. Стара Марківка Поліського району) і загрожувала поширитися на територію Зони відчуження в лісовий масив. Оперативними діями на вечір пожежу локалізовано, а на ранок було ліквідовано.

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Як повідомляють рятувальники, 27 квітня продовжуються роботи по ліквідації осередків пожеж поблизу сіл Крива Гора та Рудьки – Буряківка.

Загроза розповсюдження вогню на всіх осередках відсутня. Спостерігається незначне задимлення на окремих ділянках. Здійснюється проливання тліючої лісової підстилки, пеньків та деревини.

Інженерною технікою з початку робіт створено близько 1 тис. км. мінералізованих смуг і доріг.

До гасіння пожеж в Зоні відчуження залучено 1 тис. 60 осіб та 235 од. техніки (з них від ДСНС понад 1 тис. осіб та 220 од. техніки, у тому числі 3 вертольоти).

Радіаційний фон по м. Києву, Київській області та у Зоні відчуження у межах природних фонових значень.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.