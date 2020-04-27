У Житомирській області на місці спаленого лісу планують висадити нові дерева

На Житомирщині створять додаткові розсадники, аби наступного року висадити дерева на території лісгоспів, які постраждали від масштабних лісових пожеж.

Про це інформує пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Управління доручило керівникам усіх лісгоспів в стислі терміни провести додаткове висівання лісового насіння основних лісоутворюючих порід. За необхідності в підприємствах створять нові тимчасові лісорозсадники, аби забезпечити вирощування садивного матеріалу в тих обсягах, які необхідні для заліснення площ згарищ», - зазначив начальник управління Віктор Сахнюк.

Лісівники запевнять, що на усіх площах, які потребуватимуть заліснення, обов'язково висадять ліс.

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На Житомирщині упродовж 4-10 квітня тривала пожежа на території Народицького спецлісгоспу. Крім того, 16 квітня полум’я охопило Овруцький район, де пройшло 4300 га території, знищуючи села та ліс. 23 квітня поблизу села Замисловичі Олевського району також виникла лісова пожежа.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня пожежу поблизу с.Рудня та с. Виступовичі Овруцького району Житомирщини вдалося ліквідувати. В Олевському районі вогонь локалізували.

Фото: zt-lis.gov.ua