На Житомирщині ліквідували масштабну лісову пожежу, яка тривала 10 днів

У Народицькому спецлісгоспі на Житомирщині ліквідували лісову пожежу, яка тривала 10 днів.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Житомирській області у Facebook.

«14 квітня пожежа на території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького ДП «Народицький СЛГ» ліквідована», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ДСНС області, які з 4 по 14 квітня залучалися на допомогу лісівникам на гасіння цієї пожежі, повертаються до місць постійної дислокації.

На місці події працівники спецлісгоспу проводять патрулювання та контроль за територіями і масивами, які були охоплені вогнем.

На Житомирщині ліквідували масштабну лісову пожежу фото: ДСНС

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лісівники, рятувальники, спецтехніка та авіація ДСНС більше тижня гасили масштабну лісову пожежу, один з осередків якої охопив природний заповідник «Древлянський».

Правоохоронці затримали двох чоловіків 1989 та 1991 років народження, які спричинили цю пожежу.

Раніше прокуратура Житомирської області відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу сухої трави, що спричинило виникнення лісової пожежі на майже 180 га території.