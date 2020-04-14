Лісові пожежі на Житомирщині гасять у двох районах

У Житомирській області рятувальники ліквідовують лісові пожежі у Народицькому та Лугинському районах на загальній площі близько 40 га.

Про це повідомляє ДСНС України.

«Станом на 7 год. 14 квітня пожежу лісової підстилки поблизу с. Звіздаль Народицького району на території Народицького та Кліщивського лісництв локалізовано. Відкритого вогню немає, спостерігається тління 2 осередків на загальній площі близько 5 га. До гасіння залучено 67 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 36 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 13 квітня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу с. Радогоща Лугинського району на території Радогощанського лісництва виникло загорання сухої трави, лісової підстилки та чагарників на площі близько 35 га.

Станом на 7 годину 14 квітня до гасіння залучено 100 чоловік та 21 одиниця техніки, з них від ДСНС 26 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки.

Як повідомлялося, на итомирщині з 10 квітня триває гасіння торф’яної пожежі на території торфобрикетного заводу Лугинського району, станом на 13 квітня залишалося ліквідувати загоряння окремих осередків на площі 22,1 га.

фото: ДСНС