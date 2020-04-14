Фірсов: Пожежу під Чорнобилем загасили – дуже допоміг дощ

Пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов у Facebook.

"Якщо коротко — пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті данні які є в нас, - у цілому в нормі. Вогнебоцям, які 10 діб боролися з пожежою, треба сказати велике дякую", — заявив він.

Водночас, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, станом на 10 годину 14 квітня у Зоні відчуження тривало гасіння пожеж на території Корогодського, Дитятківського, Паришівського, Луб'янського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не було. Спостерігалоя незначне тління лісової підстилки окремими осередками.

Як повідомили в ДСНС, радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год).

Як повідомлялося, рятувальники ДСНС з 4 квітня гасять масштабну пожежу в Чорнобильській зоні.

13 квітня уряд виділив 44,86 млн грн з резервного фонду державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в Чорнобильській зоні відчуження.