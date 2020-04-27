Під Житомирською мерією підприємці вимагають відкрити ринки

Під Житомирською міськрадою зібралися близько 100 підприємців, які вимагають відновити роботу ринків.

Про це інформує «Суспільне Житомир» у Facebook.

«За словами організатора зібрання Андрія Попова, підприємці влаштували протест, аби місцеві органи влади підтримали бізнес», - йдеться у повідомленні.

Головна вимога пікетувальників – відновлення роботи ринків обласного центру.

Як повідомляв Укрінформ, аналогічні акції сьогодні тривають у Чернівцях та на Вінниччині.

У Житомирі під час карантину призупинили роботу шість великих ринків. Працювати дозволили лише оптовому Малинському ринку, аби забезпечувати область безперебійним постачанням продуктів.

Коли головний державний санлікар Віктор Ляшко дозволив відновити роботу ринків, мер Житомира Сергій Сухомлин заявив, що у місті їх не відкриють.

30 березня головний державний санітарний лікар затвердив постанову, якою прописувалися умови роботи ринків в ситуації обмежувальних заходів, але з 14 квітня вона втратила чинність, оскільки зареєстрували чимало порушень на ринках.

Фото: zhitomir.today