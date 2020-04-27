Пожежі під Чорнобилем: досі гасять три осередки, де тліє трава

Рятувальники продовжують локалізацію двох осередків вогню на території Чорнобильської зони відчуження. У Житомирській області триває гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини на території двох лісгоспів.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України повідомляє на своєму сайті.

"Станом на 7 год. 27 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках, пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних сил України. Інженерною технікою створено 998 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 59 рятувальників та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 29 осіб та 221 одиниця техніки. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 2 тис. 230 скидів – 5 тис. 130 т води.

У ДСНС також наголосили, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,015 мР/год., Київська область – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

У Житомирській області пожежі у лісових масивах Овруцького району локалізовані. "Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - йдеться у повідомленні. До гасіння залучено 626 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 58 осіб та 13 одиниць техніки.

У ДСНС також нагадали, що 26 квітня о 14 год. 20 хв. пожежу поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва локалізовано. "Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", додали у відомстві. До гасіння залучено 27 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 особи та 1 одиниця техніки.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ), в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня, вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди. Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: ДСНС