На Житомирщині ліквідували лісову пожежу, під Чорнобилем – досі тліє трава

Рятувальники продовжують гасити осередки загоряння у Зоні відчуження та у Житомирській області. Пожежу поблизу с.Рудня та с. Виступовичі Овруцького району Житомирщини вдалося ліквідувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 17:45 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що о 7:44 вертоліт Мі-8 ДСНС вилетів з м.Ніжин для гасіння пожеж у Зоні відчуження.

Водночас, як повідомляється, пожежі у лісових масивах Овруцького району на Житомирщині локалізовані.

"Станом на 17:45 26 квітня пожежу поблизу с.Рудня та с. Виступовичі Овруцького району на території Виступовицького лісницта, яка виникла 16 квітня, ліквідовано", - зазначили у ДСНС.

У пресслужбі також нагадали, що 23 квітня поблизу с. Замисловичі Олевського району на території Поясківського лісництва виникло загорання сухої трави та лісового масиву (вогнем пройдено близько 200 га).

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"Станом на 17:45 26 квітня пожежу поблизу села Замисловичі локалізовано. Наразі до гасіння залучено 42 людини та 11 одиниць техніки, з них від ДСНС 17 чол. особового складу та 5 одиниць техніки", - повідомили у ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, пожежа у Зоні відчуження спалахнула 4 квітня. За даними голови Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Катерини Павлової, в Чорнобильській зоні відчуження від пожеж постраждали 20 тисяч гектарів територій, з яких 30% становлять ліси.

Пожежі в Житомирській області виникли 16 квітня. Внаслідок них вогонь пройшов 4300 га території та знищив 39 будинків, у яких проживали люди.

Кабінет міністрів виділив 25 млн грн на ліквідацію наслідків пожеж у Житомирській області.

Фото: ДСНС