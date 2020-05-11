Подачу холодної води відновили в усі райони столиці

Після ремонтних робіт в усіх районах столиці відновили подачу холодної води в повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«На Деснянській водопровідній станції ремонтні бригади ПрАТ «АК «Київводоканалу» успішно завершили відновлювальні роботи. Наразі холодна вода подається в будинки усіх киян», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 10 травня внаслідок збою на трансформаторній підстанції під час переключення насосних агрегатів виникла аварійна ситуація. Було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів. У деяких будинках цих районів тимчасово призупинялося холодне водопостачання.