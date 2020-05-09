Як працюватимуть перукарні та салони краси: у Кличка назвали вимоги

У столиці перукарні, салони краси та косметологічні кабінети поки що працюватимуть лише за попереднім записом.

Про це інформує пресслужба КМДА.

«Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети на першому етапі послаблень протиепідемічних обмежень працюватимуть лише за попереднім записом. Між прийомом відвідувачів мають дотримуватися часового інтервалу у 15 хвилин. Відповідні вимоги до роботи закладів в умовах карантину затверджено розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій", - повідомляють у КМДА.

Наголошується, що між місцями надання послуг має бути дистанція: у 3 м – при розташуванні робочих місць паралельними рядами; у 1,8 м – при розташування робочих місць по осі; у 0,7 м – від останнього робочого місця до стіни чи іншої перепони.

Зазначається, що заборонено надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту: масок та одноразових рукавичок, а самі рукавички необхідно змінювати після кожної дії (робочого процесу), що не пов’язані між собою.

Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог та дезінфекційних заходів: щоденна термометрія, забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів, організація централізованого збору використаних масок, рукавичок, серветок та їх утилізації тощо.

У КМДА інформують, що дезінфекційні заходи мають проводитися кожні дві години робочого часу. Дезінфекцію контактних поверхонь та інструментів багаторазового використання мають проводити після кожного клієнта, або за відсутності відвідувачів – кожні дві години.

Самі заклади мають дотримуватися нормативних показників мікроклімату та забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.

Уточнюється, що на входах до таких закладів має відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, аби не допускати осіб із ознаками ГРВІ.

«Клієнти мають бути в масках та очікувати своєї черги поза межами приміщень. Заклади мають забезпечити маркування відстані у 1,5 м для відвідувачів, що чекають своєї черги. Всередину допускаються люди із розрахунку не більше 1 особи на 10 кв. м. На входах мають бути встановлені дозатори з антисептиком», - підкреслюють у КМДА.

Зазначається, що перукарні, салони краси та косметологічні кабінети мають поінформувати клієнтів щодо встановлених обмежень на своїх веб-сайтах, сторінках у соцмережах, при проведенні запису телефоном чи в інший спосіб.

У КМДА також звертають увагу громадян, що на першому етапі послаблень протиепідемічних обмежень відкриються салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення у об’єктах площею не більше 300 кв. м.

Заклади, що розміщені у ТРЦ, поки що залишаються зачиненими (якщо не мають окремого входу з вулиці). Також все ще закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу (крім медичного), тату салони тощо.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів оприлюднив постанову № 343 від 4 травня щодо продовження карантину до 22 травня.

Водночас Кабмін дозволив проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Також уряд дозволив торговельне і побутове обслуговування населення (крім ТРЦ), роботу музеїв за умови дотримання вимог індивідуального захисту.

Фото: p-de-p.com