Киянам з 12 травня перекриють гарячу воду - “традиційні” випробування тепломереж

З 12 травня у столиці розпочнуть проведення гідравлічних випробувань тепломереж, що є необхідною частиною підготовки їх до роботи взимку.

Про це сьогодні заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє пресслужба міської влади.

"Ми розуміємо, що відсутність гарячої води – це дискомфорт, і перепрошуємо у киян за це. Однак іншого способу підготовки мереж централізованої системи теплопостачання, яка працює в столиці, немає. Просимо з розумінням поставитись до цього кроку. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" та його працівники максимально якісно та оперативно виконуватимуть ці роботи", – сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що у столиці мали розпочати тестування мереж ще на початку квітня, одразу після завершення опалювального сезону. Однак, враховуючи карантин і перебування багатьох людей вдома або на дистанційному режимі роботи, місто прийняло рішення відтермінувати їх проведення.

"Враховуючи перший етап послаблення карантину та необхідність повноцінної технічної підготовки мереж, ми розпочинаємо процес гідравлічних випробувань", - сказав Пантелеєв.

Він нагадав, що тестування мереж затверджені на рівні профільного міністерства Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду. Ці правила стосуються не лише Києва, а й усіх міст.

У КМДА повідомили, що проведення гідравлічних випробувань заплановане у всіх районах столиці для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону. Це значно знижує аварійність і в опалювальний період.

Випробування проводитимуть поетапно у кожній зоні всіх теплоджерел – відповідно до затвердженого графіка. Передбачено, що на кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти відключатимуть, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятиметься.

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Раніше Пантелеєв інформував про те, що міська влада звернулась до Кабінету Міністрів України з пропозицією змінити формат гідравлічних випробувань теплових мереж. Так, відповідні зміни необхідно вносити у профільне законодавство, щоб зменшити терміни, коли в будинку відсутня послуга гарячого водопостачання під час проведення тестувань трубопроводів.