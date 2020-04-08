Влада Києва заявила про "унікальний" опалювальний сезон

За результатами опалювального сезону кияни зекономили 1,5 млрд гривень.

Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей опалювальний сезон був унікальним. Відповідна постанова Кабінету Міністрів №1082 дала можливість зробити ціну на послугу з опалення гнучкою, і було зроблено відповідні перерахунки, вартість опалення зменшилась, оскільки зменшилась ціна на газ. Таким чином за результатами опалювального сезону кияни зекономили 1,5 млрд гривень. Це достатньо серйозні кошти, як з точки зору глобальної суми, так і кожної окремої квартири. Адже для середньостатистичної квартири - це десь 1600-1700 гривень за сезон", - сказав Пантелеєв.

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За його словами, загалом у місті Києві 90% будинків обладнано лічильниками, і переважна більшість нарахувань відбувається за показниками таких теплових лічильників.

Також чиновник підкреслив, що під час опалювального сезону зменшилась на 10% аварійність тепломереж.

"Та робота, яка проводилася минулого року, ті інвестиції, які місто зробило в оновлення, модернізацію, заміну теплових мереж, вони вже дали свій перший результат. І за попереднім аналізом аварійність протягом опалювального сезону зменшилась на 10% порівняно з позаминулим опалювальним сезоном, і це достатньо серйозний прогрес", - розповів він.

Як повідомлялось, у Києві 8 квітня завершився опалювальний сезон. Київтеплоенерго з 5 квітня почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках.