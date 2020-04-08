Влада Києва заявила про "унікальний" опалювальний сезон
Про це під час брифінгу поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Цей опалювальний сезон був унікальним. Відповідна постанова Кабінету Міністрів №1082 дала можливість зробити ціну на послугу з опалення гнучкою, і було зроблено відповідні перерахунки, вартість опалення зменшилась, оскільки зменшилась ціна на газ. Таким чином за результатами опалювального сезону кияни зекономили 1,5 млрд гривень. Це достатньо серйозні кошти, як з точки зору глобальної суми, так і кожної окремої квартири. Адже для середньостатистичної квартири - це десь 1600-1700 гривень за сезон", - сказав Пантелеєв.
За його словами, загалом у місті Києві 90% будинків обладнано лічильниками, і переважна більшість нарахувань відбувається за показниками таких теплових лічильників.
Також чиновник підкреслив, що під час опалювального сезону зменшилась на 10% аварійність тепломереж.
"Та робота, яка проводилася минулого року, ті інвестиції, які місто зробило в оновлення, модернізацію, заміну теплових мереж, вони вже дали свій перший результат. І за попереднім аналізом аварійність протягом опалювального сезону зменшилась на 10% порівняно з позаминулим опалювальним сезоном, і це достатньо серйозний прогрес", - розповів він.
Як повідомлялось, у Києві 8 квітня завершився опалювальний сезон. Київтеплоенерго з 5 квітня почало відключати опалення у столичних багатоповерхівках.