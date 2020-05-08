У київських лікарнях 44 пацієнти з коронавірусом - у тяжкому стані
Укрінформ
У лікарнях Києва 44 пацієнти з коронавірусом у важкому стані.
Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Загалом у лікарнях Києва з всіх пацієнтів з коронавірусом 44 у важкому стані, 5 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - розповів Кличко.
Він додав, що одужали в столиці за минулу добу 17 людей.
"Усього подолали хворобу за цей час 127 мешканців Києва", - сказав мер.
Як повідомлялось, у столиці вже 1721 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.