У київських лікарнях 44 пацієнти з коронавірусом - у тяжкому стані

У лікарнях Києва 44 пацієнти з коронавірусом у важкому стані.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом у лікарнях Києва з всіх пацієнтів з коронавірусом 44 у важкому стані, 5 із них підключені до апаратів штучної вентиляції легень", - розповів Кличко.

Він додав, що одужали в столиці за минулу добу 17 людей.

"Усього подолали хворобу за цей час 127 мешканців Києва", - сказав мер.

Як повідомлялось, у столиці вже 1721 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.