У Києві вперше зафіксували три смерті від COVID-19 за добу

У столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уперше за час боротьби Києва з пандемією минулої доби в столиці три летальні випадки. Лабораторно підтвердили захворювання ще в 46 людей, серед них - один медик", - сказав Кличко.

За його словами, у столиці вже 1721 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, 32 людини - померли.

"Захворіли 18 жінок віком від 26 до 81 року і троє дівчаток двох, восьми та тринадцяти років, 21 чоловік від 31 до 79 років та четверо хлопчиків, яким 9 місяців, 4, 7 та 9 років", - розповів Кличко.

Як повідомлялось, в Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.