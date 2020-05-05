Зеленський мав "жорстку" розмову з Тищенком щодо роботи ресторану "Велюр"

Президент Володимир Зеленський мав жорстку розмову з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Тищенко після публікації журналістського розслідування про роботу пов'язаного з ним ресторану "Велюр".

Про це розповів заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом (Тищенком – ред.). Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюсь, що це буде прикладом для інших народних депутатів, що якщо ти народний депутат, то не треба робити із себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати, це означає, що і ресторанам, які були пов'язані з одним із народних депутатів також не можна працювати", - зазначив він.

За його словами, результатом цієї розмови стало те, що ресторан не працює.

"Як ви бачите, ресторан не працює, я не знаю, чи працював він увесь цей час чи один день, чи два і т.д., але він не працює. Жорстка розмова вилилась у те, що, я сподіваюсь, для всієї фракції та й для інших фракцій це буде прикладом, що не треба так робити більше. Це була велика помилка з боку народного депутата", - підкреслив заступник керівника ОП.

Як повідомлялося, журналісти в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що столичний ресторан "Велюр", який входить до мережі "Наша карта", що належить заступнику голови фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, під час карантину відвідували депутати, чиновники та бізнесмени.

Сам Тищенко заявив, що дотримується карантину, а у своєму ресторані проводить особисті зустрічі.