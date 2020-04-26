Степанов про аудит трьох лікарень: Не це медпрацівники очікували від реформи

У рамках аудиту закладів охорони здоров'я глава МОЗ Максим Степанов відвідав три медзаклади у Києві.

Про це він заявив на брифінгу 26 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Як я вже неодноразово наголошував, ми проводимо ретельний аудит стану медицини, в тому числі у зв’язку з переходом до реформування другої ланки медицини... У зв’язку з цим я вчора відвідав три лікарні Київської області", - сказав Степанов.

Він зазначив, що відвідав Київський обласний фтизіатричний центр, де лікуються хворі на туберкульоз, Київську обласну дитячу лікарню, а також центральну районну лікарню Києво-Святошинського району, яка задіяна в боротьбі з COVID-19.

"Найбільш кричуща ситуація, кажу відверто, у Київському обласному фтизіатричному центрі, де лікуються хворі на туберкульоз. Якщо подивитися на дефіцит коштів, який у них буде в цьому році, то практично можу сказати, що їм не те, що не вистачає, вони просто не розуміють, як вони будуть виживати при такому дефіциті коштів”, - зазначив Степанов.

Також дефіцит коштів, за словами міністра, є і в Обласній дитячій лікарні, і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.

Він зазначив, що медичні працівники "не це очікували від реформи".

“Я вважаю, що це один із таких головних сигналів. Бо у розумінні як медичних працівників, так і нас з вами, українців, у реформі є дуже чіткий KPI, що ми хочемо від неї отримати, коли вона буде завершуватися", - зазначив Степанов.

Він відмітив, що українці хочуть отримати якіснішу та доступнішу медицину, а медичні працівники - отримати гідні умови праці та підвищену заробітну плату.

"Це говорить про те, що нам потрібно терміново зробити висновки і запропонувати рішення, які будуть унеможливлювати ані звільнення медичних працівників, ані закриття медичних закладів і які 100% будуть направлені на покращення надання медичної допомоги", - додав очільник МОЗ.

Степанов також висловив переконання, що у міністерстві найближчим часом запропонують такі рішення і медична реформа "буде відповідати тим уявленням, яку медицину всі хочуть бачити в країні".