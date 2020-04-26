Аудит системи охорони здоров'я допоможе розробити план другого етапу медреформи - Степанов

Аудит системи охорони здоров'я потрібен для того, щоб розробити план проведення другого етапу медичної реформи.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу щодо COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз у засобах масової інформації широко розходяться наші повідомлення про аудит системи охорони здоров’я. Я хочу підкреслити, що наш аудит, який ми розпочали у зв’язку з введенням другого етапу реформи показує дуже тривожний сигнал. Ми знаходимось на постійному зв’язку безпосередньо з департаментами охорони здоров’я, з лікарнями і отримуємо інформацію з місць. Що ми бачимо ми бачимо? Ми бачимо, що десь планується скорочення медпрацівників до кінця року, десь зниження заробітної плати, десь починають відправляти наших медичних працівників у неоплачувану відпустку. Я хочу бути відвертим і сказати, які є прорахунки в медичній реформі, що потрібно зробити, який у нас буде план і як ми будемо з цього входити. Як ми будемо розпочинати реформу і головне. Як ми її закінчимо цю реформу», - сказав Степанов.

Він зазначив, що задля цього сьогодні одразу після брифінгу їде у Київську область, щоб відвідати три лікарні та поспілкуватись з лікарями і пацієнтами, почути їхню думку.

«Ми реформу закінчити повинні з не скороченими медичними працівниками, з не просто існуючими заробітними платами, а які будуть набагато більші у наших медичних працівників. І головне - ми повинні закінчити так, щоб в нас була медицина, якою ми будемо пишатися, на яку ми будемо розраховувати, медицина яка 100 % нам буде допомагати. І все це залежить від тих кроків, які ми будемо робити зараз під час 2 етапу реформи», - наголосив міністр.