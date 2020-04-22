Не більше 1 гривні: аптеки Києва зобов’язали знизити націнки на маски

З 21 квітня торговельна націнка на медичні маски в найбільших аптечних мережах Києва має становити не більше 1 грн.

Про це повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій Хмельницький у Facebook.

"На виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн", - написав Хмельницький.

Знизити націнку зобов'язалися наступні аптечні мережі:

«Альго-Фарм», «Аптека низьких цін К» (Аптека АНЦ, Аптека Копійка), «Аптека НЦ», «Аптекарь», «Віталюкс», «Сіріус-95» («Бажаємо здоров’я»), «Столичний медичний альянс» («Країна здоров’я») та «Фармація».

За словами Хмельницького, в аптечній мережі «Альго-Фарм» взагалі прибрали свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину, а в мережі комунальних аптек "Фармація" знизили свою надбавку до 4% (56 копійок). Наразі в київському відділі АМКУ очікують інформацію від інших аптечних мереж.

"Щодо формування ціни на маски, то майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були “заручниками” зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку", - зазначив Хмельницький.

Він додав, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві та області активно триває. Зокрема наразі розпочинається письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року у зв'язку зі значним підвищенням цін на медичні одноразові маски Київське територіальне відділення розпочало розгляд справи за ознаками вчинення 18 найбільшими роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва та Київської області, а також 6 постачальниками/виробниками медичних одноразових масок порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення актиконкурентних узгоджених дій (змови).

Для стабілізації та зниження цін на медичні маски у Києві аптечним мережам 17 квітня було надано обов’язкові для розгляду рекомендації. Зокрема, переглянути умови залучення постачальників продукції для збільшення кола потенційних постачальників з метою запобігання штучного дефіциту товару та переглянути рівень торговельної надбавки (націнки) на медичні маски, на період дії карантину або обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом міністрів України.