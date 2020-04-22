Не більше 1 гривні: аптеки Києва зобов’язали знизити націнки на маски

Не більше 1 гривні: аптеки Києва зобов’язали знизити націнки на маски

Укрінформ
З 21 квітня торговельна націнка на медичні маски в найбільших аптечних мережах Києва має становити не більше 1 грн.

Про це повідомив голова Київського територіального відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) Олексій Хмельницький у Facebook.

"На виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київським обласним територіальним відділенням АМКУ, з 21 квітня найбільші мережі київських аптек зобов’язалися знизити торгову націнку на медичні маски до 1 грн", - написав Хмельницький.

Читайте також: Україні доведеться жити з "карантинними" обмеженнями мінімум два роки - Шмигаль

Знизити націнку зобов'язалися наступні аптечні мережі:

«Альго-Фарм», «Аптека низьких цін К» (Аптека АНЦ, Аптека Копійка), «Аптека НЦ», «Аптекарь», «Віталюкс», «Сіріус-95» («Бажаємо здоров’я»), «Столичний медичний альянс» («Країна здоров’я») та «Фармація».

За словами Хмельницького, в аптечній мережі «Альго-Фарм» взагалі прибрали свою торгівельну націнку на медичні маски на час карантину, а в мережі комунальних аптек "Фармація" знизили свою надбавку до 4% (56 копійок). Наразі в київському відділі АМКУ очікують інформацію від інших аптечних мереж.

"Щодо формування ціни на маски, то майже всі представники аптечних мереж зазначили, що були “заручниками” зростання закупівельної ціни. Тобто, згідно з їхніми словами, ціну завищують виробники та перекупники. Тому сьогодні маски в аптеках коштують від 12 грн за штуку", - зазначив Хмельницький.

Читайте також: В мережах аптек “Фармація” в наявності майже 443 тисячі масок - Кличко

Він додав, що розслідування справи за ознаками антиконкурентних узгоджених дій щодо одночасного підняття цін на медичні маски в Києві та області активно триває. Зокрема наразі розпочинається письмове протокольне опитування виробників і постачальників медичних масок.

Як повідомляв Укрінформ, 30 березня 2020 року у зв'язку зі значним підвищенням цін на медичні одноразові маски Київське територіальне відділення розпочало розгляд справи за ознаками вчинення 18 найбільшими роздрібними мережами аптечних закладів м. Києва та Київської області, а також 6 постачальниками/виробниками медичних одноразових масок порушення, передбаченого частиною третьою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення актиконкурентних узгоджених дій (змови).

Для стабілізації та зниження цін на медичні маски у Києві аптечним мережам 17 квітня було надано обов’язкові для розгляду рекомендації. Зокрема, переглянути умови залучення постачальників продукції для збільшення кола потенційних постачальників з метою запобігання штучного дефіциту товару та переглянути рівень торговельної надбавки (націнки) на медичні маски, на період дії карантину або обмежувальних заходів, встановлених Кабінетом міністрів України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-