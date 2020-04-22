В мережах аптек “Фармація” в наявності майже 443 тисячі масок - Кличко

За останній місяць мережа комунальних аптек "Фармація" придбала 550 тисяч одноразових масок.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"За останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбало 550 тисяч одноразових масок. Вони зараз є у достатній кількості в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовило і закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок, що теж можна купити в аптеках "Фармації", - сказав він.

Кличко зазначив, що Київ отримав і 100 тисяч одноразових масок від соціально-відповідального бізнесу. Їх передали медикам, поліції, рятувальникам та працівникам комунальних служб.

За словами Кличка, на сьогодні в мережі аптек "Фармація" в наявності майже 56 тисяч марлевих масок, одноразових масок - 443 тисячі. А також в достатній кількості є рукавички та дезінфекційні розчини.