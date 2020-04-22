В мережах аптек “Фармація” в наявності майже 443 тисячі масок - Кличко
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу
"За останній місяць комунальне підприємство "Фармація" придбало 550 тисяч одноразових масок. Вони зараз є у достатній кількості в мережі комунальних аптек. Крім того, місто замовило і закупило в українських виробників 100 тисяч марлевих масок, що теж можна купити в аптеках "Фармації", - сказав він.
Кличко зазначив, що Київ отримав і 100 тисяч одноразових масок від соціально-відповідального бізнесу. Їх передали медикам, поліції, рятувальникам та працівникам комунальних служб.
За словами Кличка, на сьогодні в мережі аптек "Фармація" в наявності майже 56 тисяч марлевих масок, одноразових масок - 443 тисячі. А також в достатній кількості є рукавички та дезінфекційні розчини.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.