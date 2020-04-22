СБУ викрила схеми з нерухомістю в Києві, які "прокручував" екскерівник ФДМУ

Служба безпеки України задокументувала зловживання службовим становищем одним із колишніх в.о. голів Фонду державного майна України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Під час слідства встановлено, що високопосадовець використовував владні повноваження в інтересах низки комерційних структур. З порушенням вітчизняного законодавства він приймав незаконні рішення щодо використання державного майна ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища Школа», яке розташоване в інвестиційно привабливому місці у центрі Києва», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» майно ДП «Державне спеціалізоване видавництво «Вища школа» не підлягає приватизації.

В інтересах зацікавлених структур колишнім в.о. очільника Фонду приймались незаконні рішення, які дозволили не сплачувати до державного бюджету кошти за фактичне використання понад 1700 квадратних метрів у центрі столиці.

Комерційні структури також звертались до Фонду державного майна для проведення капітальних робіт, які фактично не виконувались для подальшої незаконної приватизації нерухомого майна. Читайте також: СБУ викрила понад 200 осіб, які поширювали фейки про коронавірус

Наразі державне майно знаходиться в аварійному стані, ремонтні послуги не проведені, зазначена в актах виконаних робіт інформація не відповідає дійсності.

Для отримання доказової бази Службою ініційовано проведення судово-економічні експертизи та слідчі дії, за результатами чого отримано достатні докази причетності колишнього в.о. голови ФДМУ до оборудок з майновим комплексом державного підприємства.

Слідчі органи ДБР оголосили про підозру високопосадовцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.