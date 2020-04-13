Пільговий період на оплату комунальних послуг в Києві продовжили до 30 квітня

Пільговий період на оплату комунальних послуг в місті Києві продовжили до 30 квітня.

Про це під час брифінгу зазначила заступник генерального директора з комерційних питань Центру комунального сервісу Юлія Петрик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пільговий період на оплату комунальних послуг в місті Києві продовжено до 30 числа місяця - на період запровадження карантину. Тобто, споживачі можуть сплатити протягом місяця за спожиті житлово-комунальні послуги без нарахування додаткових штрафних санкцій за несвоєчасну сплату", - пояснила Петрик.

За її словами, Центр комунального сервісу надає онлайн-сервіси для консультацій і дистанційних розрахунків.

Вона нагадала, що борг киян за житлово-комунальні послуги в цілому складає 6 мільярдів гривень.

У той же час, як зазначив директор розрахункового департаменту пат «АК «Київводоканал» Валерій Люлін підприємство надає безперебійно воду в будинки киян.

"Немає жодного відключення за борги, немає жодної аварії, яка б не була ліквідована протягом доби. Тобто, незважаючи на складне становище, в якому перебуває наша країна, безперебійність водопостачання міста Києва забезпечується. Відчувається певне просідання платежів на сьогодні - майже 25% недоплати на сьогоднішній день у порівнянні з тим же числом попереднього місяця. Сподіваюся, що ситуація виправиться до кінця місяця", - сказав він.

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Як повідомлялося, в Україні уряд 25 березня оголосив надзвичайну ситуацію через поширення коронавирусної інфекції і продовжив раніше введений карантин до 24 квітня.