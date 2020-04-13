Борги киян за опалення і гарячу воду зросли до 2 мільярдів

У столиці заборгованість жителів за опалення та гарячу воду зросла до 2 мільярдів гривень.

Про це під час брифінгу заявив директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі наші клієнти намагаються підтримувати належну платіжну дисципліну. Проте попри це, є певні погіршення рівня оплати, в середньому десь на 15%, у порівнянні з аналогічними періодами попередніх опалювальних сезонів. На цифрах це говорить про те, що за березень місяць киянами не було в повному обсязі сплачено за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Сукупна заборгованість містян збільшилася на 250 мільйонів гривень і сумарно за послуги ЦО та ГВ уже досягла майже 2 мільярдів гривень", - сказав Лопатін.

Він зазначив, що 80% наповнення тарифу - це в першу чергу газова складова. "Відповідно, недостатній рівень розрахунків в першу чергу накладає певні складнощі у взаємовідносинах з гарантованим постачальником природного газу і потенційно несе загрози, пов'язані з перебоями в газопостачанні об'єктів інфраструктури нашого міста", - заявив він.

Лопатін наголосив, що подальше зростання боргів є неприпустимим. "Ми ще раз закликаємо всіх наших клієнтів проявити громадянську свідомість і потурбуватися про своїх рідних та близьких, які, можливо, самостійно не мають можливості сплачувати за житлово-комунальні послуги або не знайомі з дистанційними, електронними сервісами", - сказав він.

За його словами, близько 7 тисяч працівників комунального підприємства на сьогодні працюють в посиленому режимі.