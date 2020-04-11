В Олександрівській лікарні - 37 пацієнтів з коронавірусом

В Олександрівській клінічній лікарні Києва перебуває 54 пацієнтів в інфекційних відділеннях, із них 37 - з підтвердженим коронавірусом.

Про це повідомила головнийвний лікар Людмила Антоненко.

«Станом на 10 квітня в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва в інфекційних відділеннях знаходиться 54 хворих, з них - 37 з підтвердженим COVID-19, в реанімації - 5 хворих, 2 на ШВЛ, 1 на ЕКМО.», - повідомила вона.

За її словами, пацієнти, які підключені до ШВЛ та ЕКМО вкрай тяжкі.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.