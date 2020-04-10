У Києві провели моніторингове ЗНО онлайн

Освітня агенція міста Києва провела моніторингове онлайн-тестування у форматі ЗНО.

Про це повідомили на сторінці агенції у Facebook.

"Заклади загальної середньої освіти Києва активно практикують дистанційне навчання. Для його вдосконалення Освітня агенція міста Києва провела моніторингове дослідження «Зовнішнє незалежне оцінювання – індикатор якості шкільної освіти: готовність до державної підсумкової атестації з української мови, історії України, математики» (ІІ етап) у формі онлайн-тестування", - йдеться у повідомленні.

Метою дослідження є визначення рівня готовності випускників до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, історії України, математики.

Так, 8 квітня проведено тестування з української мови, у якому взяли участь 1793 учні з 73 закладів освіти Києва. В інтерактивному режимі учням надіслали тест, який кожен учасник моніторингу отримав із множини завдань за програмою http://tests.monitoring.in.ua/. Проведення дослідження у формі тестування є одним із етапів підготовки його учасників до зовнішнього незалежного оцінювання в 11-му класі.

10 квітня 2020 року буде проведено тестування з історії України/математики (за вибором учня).