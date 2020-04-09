Кличко закликав СБУ оперативно розслідувати “мінування” Олександрівської лікарні
Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Служби безпеки України та закликав оперативно розслідувати повідомлення про замінування Олександрівської лікарні.
Про це Кличко сказав на брифінгу 9 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу наголосити, що я звернувся до СБУ щодо оперативного розслідування вчорашнього випадку з повідомленням про мінування Олександрівської лікарні. Такі речі не повинні залишатися безкарними. Вчора вночі евакуювали хворих в медзакладі, що є опорним в лікуванні хворих на коронавірус", - наголосив Кличко.
Мер додав, що медики сьогодні на передовій, ризикують своїм здоров’ям, і серед них у Києві вже захворіли 14 лікарів і медсестри.
Як повідомлялося, увечері 8 квітня до поліції надійшла інформація про можливе замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні у Києві.