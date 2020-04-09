"Мінування" Олександрівської лікарні: у поліції розповіли подробиці
Про це у Facebook інформує Поліція Києва.
«Сьогодні о 21:40 до поліції зателефонував невідомий та сказав про те, що в одному з корпусів лікарняного закладу закладено вибухівку. За вказаною адресою негайно виїхали фахівці профільних служб та слідчо-оперативна група районного управління поліції», - зазначається в повідомленні.
З'ясувалося, що в корпусі, про замінування якого вказав невідомий, діє кардіологічне відділення.
Адміністрація лікарні прийняла рішення про переведення хворих на час перевірки в інший корпус.
Після закінчення перевірки буде надана правова кваліфікація події, зазначають у поліції. Правоохоронці встановлюють чоловіка, який повідомив про закладення вибухівки.
Як повідомлялося, увечері 8 квітня до поліції надійшла інформація про можливе замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні у Києві.