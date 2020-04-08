Поліція перевіряє "мінування" корпусу Олександрівської лікарні

До поліції надійшла інформація про можливе замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні у Києві.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.

"Така інформація в нас є, зараз туди виїхала слідчо-оперативна група, експерти-вибухотехніки. Коли закінчиться перевірка, як взагалі вона буде проходити, і чи буде евакуація, - я поки що вам повідомити не можу", - зазначила вона.

Раніше на сторінці групи "Киев Оперативный" у Facebook з'явилась інформація про можливе замінування 10-го корпусу столичної Олександрівської лікарні.

"За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу, і о 03:00 ночі станеться вибух", - повідомили у групі.