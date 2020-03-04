У Києві через “замінування” евакуювали залізничний вокзал
Укрінформ
Пасажирів та працівників евакуювали з Центрального залізничного вокзалу в Києві у зв’язку з анонімним повідомленням про замінування.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу в м. Києві. Щойно надійшло анонімне повідомлення про начебто замінування вокзалу. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Поїзди курсують за графіком, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.