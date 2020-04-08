Міст Патона на три дні частково перекриють

У Києві 10-13 квітня на мосту імені Патона частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 22:00 10 квітня до 6:00 13 квітня на мосту ім. Патона частково обмежать рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на мосту імені Патона наноситимуть розмітку для тимчасової схеми дорожнього руху. Також встановлюватимуть спрямовувальні бар’єри. Після цього буде введена тимчасова схема організації дорожнього руху.

Як нагадали у комунальній корпорації Київавтодор, за рекомендаціями фахівців, до початку реконструкції, щоб зменшити навантаження на міст, буде обмежено рух крайніми правими смугами.