У Сєвєродонецьку призупинили будівництво "стратегічного" мосту

Призупинено роботи з будівництва-реконструкції заплавного мосту №1, що знаходиться на автошляху між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Gро це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради у Facebook.

«Будівельні роботи цього об’єкту ведуться за співфінансування Державного фонду регіонального розвитку та Сєвєродонецької міської ради з 2017 року. Цьогоріч депутатською більшістю Сєвєродонецької міської ради було виділено на співфінансування будівництва мосту більше 2 млн грн. Кошти підрядником вже освоєні», - йдеться в повідомленні.

З іншого боку, на будівництво мосту з ДФРР мало бути виділено фінансування у розмірі 11,5 млн грн. Зараз фінансування з ДФРР відсутнє. Керівництво міста сподівається вирішити проблему фінансування з допомогою обласної державної адміністрації.

Міст, який сполучає два найбільших міста на підконтрольній Україні території Луганської області, був зруйнований окупантами після звільнення Сєвєродонецька з метою ускладнити переміщення українських військових через Сіверський Донець для очищення від бойовиків Лисичанська.

У 2016 році за кошти ЄС міст довжиною 288 метрів було відремонтовано, після чого було підготовлено проєкт добудови заплавного мосту. До нинішньої зупинки роботи тривали безперервно й динамічно.

Ще два мости, що з’єднують Сєвєродонецьк з Лисичанськом, знаходяться в аварійному стані, хоча рух по них не припиняли.