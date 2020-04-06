Пожежа у Чорнобильській зоні не вплинула на радіаційний фон у Києві

Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки не виявив підвищення вмісту радіонуклідів в повітрі у Києві та передмісті.

Про це повідомляє пресслужба Державного науково-технічного центру.

"Фахівці відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу ДНТЦ ЯРБ провели вимірювання вмісту радіонуклідів в повітрі в оптимальній точці із найбільш вірогідним розрахунковим підвищенням показників радіаційної обстановки внаслідок пожежі в ЧЗВ. За результатами вимірювань техногенних радіонуклідів на місцевості виявлено не було", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вимірювання проводилися за допомогою мобільної радіологічної лабораторії RanidSONNI та спеціального переносного обладнання в оптимальній точці, якою було обрано смт Гостомель.

"Оптимальну точку для проведення вимірювань на місцевості у передмісті Києва було визначено шляхом моделювання на основі метеорологічного прогнозу та інформації щодо можливої площі зони горіння, наявних станом на 12:00 05 квітня 2020 року. Враховуючи запас часу на реагування та прогнозовані рівні концентрацій Cs-137 у приземному повітрі північного-західного передмістя Києва, було прийнято рішення щодо проведення вимірювань з відбором проб повітря в cмт. Гостомель та на шляху до нього у період з 14:00 по 17:00 05 квітня 2020 року", - зазначає ДНТЦ ЯРБ.

Відповідно до проведених вимірювань на місцевості, значення потужності дози гамма-випромінювання перебувало у межах до 0,1 мкЗв/год, що відповідає нормальному радіаційному фону.

Читайте також: Загазованості повітря у Києві сприяє тепла погода та слабкий вітер

"Таким чином можемо стверджувати, що станом на 17:00 5 квітня пожежа у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення не вплинула на радіаційну ситуацію у Києві та передмісті", - підсумували спеціалісти центру.

Спостереження за радіаційною ситуацією в Чорнобильській зоні відчуження тривають, і в разі збільшенні площі пожежі ДНТЦ ЯРБ проведе додаткові вимірювання, запевнили в центрі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Для приборкання вогню та ліквідації задимлення були задіяні авіація та спецтехніка.

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год, у м. Чорнобиль – 0,020 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).