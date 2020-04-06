Загазованості повітря у Києві сприяє тепла погода та слабкий вітер

У Києві сьогодні та найближчими днями спостерігатиметься загазованість повітря, викликана областю високого тиску з антициклонічним характером погоди.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 7 год. 6 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопичення забруднюючих речовин на поверхні землі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що, як правило в другій половині дня ситуація стабілізується.

Така ситуація з загазованістю буде повторюватися у найближчі кілька днів, попередили в ДСНС.

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Станом на 15 год. радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Як повідомлялося, сьогодні в Україні сила вітру досягатиме всього 3-8 м/сек., вітер перемінних напрямів. Температура вдень 10-15° тепла.