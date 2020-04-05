Рятувальники пояснили причини ранкового смогу в Києві

Державна служба України з надзвичайних ситуацій пов'язує загазованість повітря в Києві з погодними умовами.

Про це йдеться в повідомленні ДСНС на офіційному сайті.

Зокрема, як зазначається в повідомленні щодо ситуації із загазованістю повітря у м. Києві, станом на 7 год. 5 квітня у столиці "спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі. Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі".

За інформацією ДСНС, "як правило, в другій половині дня ситуація стабілізується".

"Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів", - прогнозує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, 4 квітня пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомляла, що за останню добу в Київській області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 гектарів. Більшість пожеж вдалося погасити, проте в Києві ще триває їх ліквідація.

У столиці за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею понад 30 гектарів. Триває ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га та на вул. Івана Виговського, де зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га.

"Пожежі в екосистемах дуже складні та небезпечні, адже більшу площу загоряння досить важко локалізувати. У кожного пожежі є свої наслідки: загибель тварин, забруднення повітря, зниження родючості землі. Один з наслідків ми щодня відчуваємо, коли закриваємо вікна і немає можливості провітрити квартиру - це все результат пожеж в екосистемах Києва та Київської області", - інформують в КМДА.

Фото: Masha Kovalchuk