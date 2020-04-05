Рятувальники локалізували пожежу на Хрещатику

Рятувальники та комунальні служби Києва локалізували пожежу електрообладнання на вулиці Хрещатик.

Про це інформує Офіційний портал Києва.

"Рятувальники та комунальні служби столиці працюють над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Уже локалізовано пожежу електричного обладнання на вулиці Хрещатик в кабельному тунелі порошковим стволом", - ідеться в повідомленні.

Уточнюється, що роботи розпочалися вночі одразу після виявлення осередку горіння мереж у кабельному колекторі.

"Кабельне обладнання (380 В) знаходяться під напругою, що значно ускладнює роботи з ліквідації. Подано порошковий ствол в складі ланки ГДЗС га гасіння кабелів в колекторі зі сторони Європейської площі у підземному переході", - зазначають у КМДА.

Читайте також: У Чорнобильській зоні досі гасять лісову пожежу

За інформацією ПАТ «Київенерго», що здійснює обслуговування обладнання, відключені частково від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний, орієнтовна кількість близько 80 будинків.

Причини загоряння встановлюються.

Фото: kyivcity.gov.ua