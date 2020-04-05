У Чорнобильській зоні досі гасять лісову пожежу

Станом на 8.40 ранку 5 квітня у Чорнобильській зоні триває ліквідація лісової пожежі, яка виникла у суботу вдень.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

"Станом на 7:00 5 квітня відкритого вогню нема, спостерігається тління окремих осередків. Радіаційний фон у межах норми. О 8:40 літак Ан-32 ДСНС вилетів з м.Ніжин до Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення для гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.

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У ДСНС нагадують, що 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Всього до гасіння пожежі було залучено понад 90 вогнеборців та 21 одиниця техніки, в тому числі 2 літаки Ан-32П та гелікоптер Мі-8.

У суботу на 20:00 верхової пожежі вже не спостерігалося.

Рятувальники додали, що в суботу на окремих ділянках горіння було зафіксовано підвищений радіаційний фон, що ускладнювало гасіння.