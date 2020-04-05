Рятувальники розповіли подробиці гасіння пожежі в Чорнобильській зоні

У Державній службі з надзвичайних ситуацій навели нові дані про перебіг ліквідації пожежі, яка триває в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення навколо Чорнобильської АЕС.

Як повідомили в ДСНС, станом на 20-у годину верхової пожежі вже не спостерігалося.

Раніше 4 квітня рятувальники повідомляли, що біля села Володимирівки на площі 20 гектарів спалахнула верхова лісова пожежа. Це змусило їх викликати посилення, щоб у гасінні загалом брали участь 131 рятувальник і 27 одиниць техніки, серед якої два пожежні літаки та вертоліт.

За вечірнім повідомленням, на той час, коли верхова пожежа припинилася, до гасіння було залучено понад 90 пожежників і 21 одиниця техніки.

У ДСНС звертають увагу, що гасіння пожежі ускладнене через підвищений радіаційний фон на окремих ділянках горіння. Але загрози від неї населеним пунктам немає, запевняють рятувальники.

Читайте також: У Києві за 12 днів зафіксували 144 пожежі в екосистемах

Як раніше повідомляло агентство, у зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, на допомогу вогнеборцям направили авіацію.