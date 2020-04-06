"Укртелеком" частково відновив доступ до Інтернету після пожежі на Хрещатику

В компанії "Укртелеком" заявили, що відновили доступ користувачів до інтернету після того, як внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві був пошкоджений кабель.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Укртелеком відновив доступ в інтернет для абонентів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів міста... Залишається необхідність відновити телефонію та послуги інтернет тільки у мікрорайоні пожежі (Європейська площа - Майдан Незалежності)", — йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві було пошкоджено кабелі «Укртелекому», що призупинило роботу мобільного зв'язку та Інтернету.

Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня рятувальники та комунальні служби столиці працювали над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Згодом пожежу було ліквідовано.

За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі вздовж вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності. Горіло кабельне обладнання (380 В), яке знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників.