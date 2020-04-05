Пожежа на Хрещатику пошкодила кабелі Укртелекому

Внаслідок пожежі у кабельному колекторі на вулиці Хрещатик у Києві пошкоджені кабелі Укртелекому.

Про це повідомляє директор з корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов у Facebook.

"Внаслідок пожежі у міському колекторі пошкоджено кабельні мережі Укртелекому. Аварійні бригади Укртелекому чекають дозволу ДСНС на доступ у приміщення колектору для початку аварійних робіт. Термін отримання доступу залежить від того, як швидко колектор буде очищено від диму. Це може бути як сьогодні, так і завтра" - зазначив Шуранов.

Шуранов відмітив, що під час пожежі постраждали як магістральні, так і місцеві канали зв’язку.

"Магістральні оптичні канали Укртелеком переключив на альтернативні лінії зв’язку, а локальна мережа очікує ремонту", - зазначив представник Укртелекому.

Він також додав, що в міському колекторі, що простягається від Бессарабки до Європейської площі, розташовані як високовольтні електричні лінії електропостачання, так і лінії зв’язку, в яких відсутня напруга. Нагляд та експлуатацію колектора здійснює відповідне комунальне підприємство КП ШЕУ Шевченківського району.

Як повідомляв Укрінформ, 5 квітня рятувальники та комунальні служби столиці працювали над ліквідацією пожежі електрообладнання на вулиці Хрещатик. Згодом пожежу було ліквідовано.

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За інформацією управління з питань цивільного захисту КМДА, пожежею був охоплений кабельний підземний колектор від Європейської площі вздовж вулиці Хрещатик до Майдана Незалежності. Горіло кабельне обладнання (380 В), яке знаходиться під напругою, що значно ускладнило роботу рятувальників.

До ліквідації пожежі було задіяно 10 одиниць пожежної техніки та близько 40 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

Фото: ДСНС